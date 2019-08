Täglich werden in Brandenburg Autokennzeichen erfasst. Das Erfassungssystem ist unter Juristen und Datenschützern umstritten. Das Innenministerium beschwichtigte mit einem Prüfbericht - doch über dessen Entstehung werden jetzt Fragen laut.

Das Innenministerium reagierte am Freitag auf die Veröffentlichung und betonte, dass es sich bei dem internen Papier um die Position eines einzelnen Mitarbeiters handele. Dabei stützte sich das Ministerium allein auf den im Juni vorgelegten Prüfbericht , demzufolge die Erfassung und Speicherung von Autokennzeichen nicht zu beanstanden sei.

Die Abgeordnete des Brandenburger Landtags, Ursula Nonnenmacher, finde es befremdlich, dass das Gutachten auf den 5. Juni datiert sei und so der Eindruck entstehe das Innenministerium wolle dem Parlament wichtige Informationen vorenthalten. "Der nun von netzpolitik.org veröffentlichte Bericht aus dem Innenministerium bestärkt mich in meinen Zweifel daran, dass die Kennzeichenerfassung in Brandenburg legal ist", teilte die Grünen-Politikerin mit und verwies auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Die Richter hatten in einem Urteil zum bayerischen Polizeigesetz klargestellt, dass Bürger sich frei fortbewegen können müssten, ohne dem Staat Rechenschaft zu schulden. So sei die Kennzeichenerfassung ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung.



Auch im Rahmen der Strafverfolgung müsse bei staatlichem Handeln immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, sagte Nonnemacher.