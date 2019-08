Nach den Medienberichten der vergangenen Tage prüft nun auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) von Amts wegen einen Anfangsverdacht wegen Wahlfälschung. Es werde gegen Unbekannt ermittelt, so ein Sprecher der Behörde.

Der "Tagesspiegel" hatte berichtet, dass ein Wahlhelfer in Oder-Spree bei der Kommunalwahl am 26. Mai Stimmen der AfD den Grünen zugeordnet haben will. Nach den Angaben des Wahlhelfers soll es um mindestens 50 Stimmen gegangen sein. Als Motiv habe er seine politische Überzeugung genannt, so die Zeitung.

Wer das Ergebnis einer Wahl manipuliert, begeht Wahlfälschung, die mit einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren geahndet werden kann. Auch der Versuch ist hier strafbar.