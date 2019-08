Erneut soll der Berliner Senat am Dienstag über den umstrittenen Stadtentwicklungsplan von Bausenatorin Katrin Lompscher entscheiden. Im Anhang des Papiers, das 200.000 neue Wohnungen in Berlin vorsieht, plant Lompscher auch zwei neue große Entwicklungsgebiete.

Der Berliner Senat will sich am Dienstag erneut mit dem Stadtentwicklungsplan Wohnen befassen. Ob das Papier von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) so beschlossen wird, ist allerdings offen: der Plan, die Maßnahmen, Flächen und eine Zielmarke für den Bau neuer Wohnungen festschreibt, ist in der rot-rot-grünen Koalition so umstritten, wie sonst wohl kein anderes Papier. Im Disput mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) bekam Lompscher Rückendeckung von ihrer Parteikollegin und Linken-Landesvorsitzenden Katina Schubert.

Müller hatte von Lompscher gefordert, in der Stadt mehr Flächen für den Wohnungsbau auszuweisen. Nach Ansicht Schuberts werde die Wohnungsknappheit in Berlin aber nicht dadurch behoben, dass die Verwaltung mehr Bauflächen auf dem Papier ausweise – so sagte es die Landesvorsitzende in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Die Stimmung in der Koalition hat sich durch diese Stellungnahme jedenfalls nicht verbessert.