Solidarisches Grundeinkommen in Berlin gestartet

Eine neue Chance für 1.000 Berliner Arbeitslose, die nur noch schwer einen Job bekommen - oder ein "Etikettenschwindel", wie die Opposition kritisiert? Am Freitag haben die ersten Teilnehmer des Solidarischen Grundeinkommens ihre Arbeitsverträge unterschrieben.

Die ersten Teilnehmer des Modellprojekts "Solidarisches Grundeinkommen" in Berlin haben am Freitag ihre Arbeitsverträge unterzeichnet. In dem bundesweit einmaligen Modellprojekt sollen 1.000 schwer vermittelbare Arbeitslose einen sozialversicherungspflichtigen Job im gemeinnützigen Bereich als Alternative zu Hartz IV bekommen. Es geht um Menschen, die seit ein bis drei Jahren keinen Job mehr haben.

Sie arbeiten zum Beispiel als Mobilitätshelfer in der U-Bahn oder als Quartiershelfer bei Wohnungsbaugesellschaften. Sie helfen Obdachlosen oder unterstützen in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen. Einer der ersten unterzeichneten Arbeitsverträge ermöglicht einem Mann im Rollstuhl einen Job im Mieterservice der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM).

Bezahlt werden die Projektteilnehmerinnen und –teilnehmer nach Mindestlohn. Diese Jobs in Landesbetrieben, der Verwaltung oder bei freien Trägern werden fünf Jahre lang vom Land Berlin gefördert. 200 Millionen Euro soll das insgesamt kosten.

Ziel ist es, die Frauen und Männer möglichst früh in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.Gelingt das nicht, werden sie vom Land unbefristet weiter beschäftigt. Mehrere Dutzend Arbeitgeber haben in den vergangenen Wochen Stellen angeboten, darunter die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), kommunale Wohnungsbaugesellschaften, der Senat und die Bezirke. Bis Ende des Jahres sollen zunächst rund 250 Stellen vergeben werden.