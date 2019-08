Ob Dorfbewohner oder Städter - für Bürger in Deutschland sollen die Lebensverhältnisse eigentlich "gleichwertig" sein. Ein "Teilhabe-Atlas" zeigt nun: Vor allem in Ostdeutschland kommt das Gefühl, abgehängt zu sein, nicht von ungefähr.

In Berlin und Brandenburg ist die Chance der Bürger, gut am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, nur mäßig bis gering. Das ist das Ergebnis des "Teilhabe-Atlas Deutschland" vom "Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung" und der Wüstenrot-Stiftung.

Gemessen wurde die Teilhabe anhand von mehreren Indikatoren wie der Quote von ALG-II-Empfängern, der Höhe der Einkommen, die Verfügbarkeit von schnellem Internet oder der Erreichbarkeit von Ärzten und Supermärkten. Im Ergebnis wurden nach guten, mäßigen und geringen Teilhabe-Chancen eingeteilt.

Der Speckgürtel Berlins liegt im Mittelfeld mit mäßigen Teilhabe-Chancen. Lediglich Dahme-Spreewald gilt als einziger Landkreis, der seinen Bewohnern gute Lebensbedingungen bietet - und das als einziger Kreis in den neuen Bundesländern.

Den Daten zufolge bietet keine kreisfreie Stadt in Brandenburg ihren Bewohnern gute Teilhabe-Chancen, auch Berlin nicht. Auch berlinfernen und grenznahen Landkreisen bescheinigt die Studie geringe Teilhabe-Chancen: im Norden die Uckermark und die beiden Prignitzer Kreise, im Süden Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Oder-Spree sowie im Osten Märkisch-Oderland.

Bund will schwache Regionen fördern

Wie sehr die Menschen in Deutschland am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, hänge zu einem großen Teil davon ab, wo sie wohnen, heißt es von den Studienautoren. Drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung hängen die meisten ostdeutschen Regionen demnach noch in vielen Bereichen zurück.

Aber auch in einigen westdeutschen Städten sind die Lebensbedingungen weniger gut: problematische Bereiche liegen vor allem im Ruhrgebiet, aber auch im Südwesten von Rheinland-Pfalz oder im Saarland. Hingegen sind die Chancen in Baden-Württemberg, in Teilen Bayerns und im südlichen Hessen besonders günstig.