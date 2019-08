dpa/Wolfram Steinberg Audio: Inforadio | 03.08.2019 | Ute Schuhmacher | Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Mehr Geld für den Nahverkehr - Berliner Grüne erwägen Pflichtticket für Touristen

03.08.19 | 11:58

Die Grünen diskutieren derzeit über ein ÖPNV-Pflichtticket für Berlin-Touristen. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) könne mit diesen Mitteln besser finanziert werden, hieß es.



Bei Touristen, die in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen übernachten, könnte eine solche Pauschale anfallen und ebenso auch bei Geschäftsreisenden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Daniel Wesener, am Rande der Fraktionssommerklausur. Im Gegenzug könnten sie Bus und Bahn in der Hauptstadt frei nutzen. Der Betrag würde allerdings auch anfallen, wenn Touristen gar nicht damit fahren wollen.

Grüne wollen ÖPNV stärken

"Wir diskutieren das aktuell in Fraktion und Partei", sagte Wesener. Der Vorschlag werde auch in die Debatten innerhalb der rot-rot-grünen Koalition in der Hauptstadt eingebracht. Hintergrund sind Überlegungen, wie man die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) finanziell stärken kann.