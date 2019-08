Aufgrund der anhaltenden Trockenheit darf in den Brandenburger Landkreisen Barnim und Uckermark kein Wasser mehr aus Seen, Flüssen und Gräben gepumpt beziehungsweise durch Schöpfen entnommen werden. Im Barnim gilt das Verbot ab sofort, wie das Landratsamt in Eberswalde mitteilte. In der Uckermark gilt das Verbot nach Angaben der Kreisverwaltung ab Sonntag (4. August). Denn die aktuelle Wetterlage, so die Pressemeldung des Landkreises Uckermark, lasse eine Änderung der Situation nicht erwarten.

Die Landkreise haben angekündigt, die Einhaltung des Wasserentnahmeverbots zu kontrollieren. Wer gegen die Auflagen verstößt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.