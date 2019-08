Sabine Krause Reinickendorf Mittwoch, 14.08.2019 | 12:34 Uhr

Ich selbst bin Auto-und auch Radfahrer. Ich möchte um die ganze Diskussion um die ach so furchtbaren Autos darauf hinweisen, wer hier die KFZ-Steuer zahlt. Nicht die Fußgänger, nicht die Radfahrer oder was sonst noch so auf den Straßen Berlins unterwegs ist. Dann bitte auch eine steuerliche Entlastung für Autofahrer, wenn ich beispielsweise nicht mehr in die Innenstadt fahren und nicht alle Straßen voll umfänglich nutzen kann. Was unsere Stadt braucht, sind innovative durchdachte Konzepte, die alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigen.