Der ehemalige Chef der Berliner Senatskanzlei, Volker Kähne, ist tot. Im Alter von 78 Jahren starb er bereits am 26. Juli, wie es in einer Mitteilung der Senatskanzlei vom Dienstag hieß. Kähne führte in den 1990er Jahren die Senatskanzlei im Roten Rathaus unter dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU).



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller würdigte Kähne als herausragenden Juristen und Beamten. "Zehn Jahre hat er als Chef der Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters im allerbesten Sinne des Wortes gedient - mit Umsicht, Kompetenz und persönlicher Bescheidenheit", sagte der SPD-Politiker. "Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei seiner Familie, seinen Freunden, Bekannten und seinen Weggefährten."