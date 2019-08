Tirolerbaer Berlin Montag, 12.08.2019 | 17:33 Uhr

Durch das dauernde Ausüben des Vorkaufsrechts der Bezirke, können sich die betroffenen Mieter erstmal freuen. Aber meinen diese wirklich, dass die Mieten so bleiben, wenn Investitionen an diesen Gebäuden anstehen? Außerdem, durch diese Aktionen fehlt irgendwann das Geld für den dringend benötigten Neubau. Was ist auch, wenn in den nächsten Jahren die Steuereinnahmen sinken ? Bis jetzt werden nur Wahlgeschenke gemacht, aber keiner, von den dringend benötigten, Neubauten entsteht.