Die Reflektor-Westen für Erstklässler in Berlin hat in diesem Jahr erstmals der Autoteile-Händler Autodoc gesponsert. Doch der Händler steht in der Kritik, Werbung auf rechtsextremen Seiten geschaltet zu haben. Der Senat zieht nun vorerst die Reißleine.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat die Verteilung von gesponserten Warnwesten an Berliner Erstklässler vorerst gestoppt. Das sagte eine Sprecherin am Montag rbb|24. Mehr als 34.000 orangefarbene Sicherheitskleidung mit dem Logo eines Sponsors wollte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) wie in jedem Jahr an die neu eingeschulten Kinder verteilen lassen. In diesem Jahr wurden diese erstmalig vom Autoteile-Händler Autodoc finanziert.

Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Autodoc in größerem Umfang Werbung auf antisemitischen und islamfeindlichen Onlineseiten in Deutschland, Ungarn, Österreich und anderen europäischen Ländern inseriert hatte. Darüber berichtete am vergangenen Wochenende die "New York Times" [kostenpflichtig; nytimes.com] und bezog sich in ihrer Berichterstattung auf die Recherche der schwedischen Tageszeitung "Dagens Nyheter" aus dem Jahr 2017.

Demnach hatten sechs rechtsextreme schwedische Webseiten durch Anzeigen von Autodoc Werbeeinnahmen erzielt. Die Werbebanner hatten zum Teil die Namen anderer Webseiten getragen. In einer Analyse dieser Webseiten hatte der schwedische Online-Forensiker Rikard Lindholm aber entdeckt, das die Anzeigen sämtlich auf die Berliner Adresse der Autodoc GmbH zurückgingen.