Die neuen Berliner Grundschüler bekommen zu Beginn ihres ersten Schuljahres doch keine Warnwesten von einem Sponsor geschenkt. Nach einem Streit mit dem Senat hat sich die Firma Autodoc aus der gemeinsamen Aktion zurückgezogen und will ihre Westen nun lieber an die eigenen Kunden verschenken. Es sei nicht sinnvoll, "weiter Zeit zu vergeuden", um auf eine Entscheidung der Berliner Schulsenatorin zu warten, sagte Sprecher Thomas Casper am Dienstag.