Personalnot in Berliner Strafvollzug

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat eine offensive Abwerbung von Gefängnis-Bediensteten durch den Zoll beklagt. Allein im ersten Halbjahr hätten fünf Mitarbeiter die Vollzugsanstalt Heidering verlassen, um in die Bundesbehörde zu wechseln, sagte Behrendt am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Dort würden sie wesentlich besser bezahlt und könnten Beamte werden.

Mehr Angriffe auf JVA-Mitarbeiter in Berlin registriert

Aus anderen Gefängnissen der Hauptstadt sollen nun 15 Mitarbeiter vorübergehend freiwillig in Heidering aushelfen. Die Bemühungen um bessere Arbeitsbedingungen würden fortgesetzt, versicherte Behrendt. Nach seinen Angaben bildet Berlin derzeit mehr als 300 Anwärter aus. Bei der Bezahlung wolle Berlin bis 2021 den Bundesdurchschnitt erreichen.

Die Gewerkschaft Strafvollzug kritisiert seit längerem, dass in Berlin neu ausgebildete Gefängnis-Mitarbeiter wegliefen. Der Landesvorsitzende Thomas Goiny sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur, der Justizsenator tue zu wenig. Erst in der vorigen Woche legte die Justizverwaltung Zahlen vor, nach denen auch die Angriffe auf Gefängnispersonal zunehmen.

Erst Ende Juli hatte die Justizverwaltung eingeräumt, dass in den Männer-Haftanstalten Tegel, Heidering, Plötzensee oder Moabit Hofgänge und Besuchszeiten für Inhaftierte gekürzt würden, weil das Personal nicht reiche. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Justizsenator berichtet, 300 zu der Zeit beschäftigte Azubis sollten bis 2020 die offenen Stellen vollständig besetzen.