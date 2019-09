Zwei Tage nach den Landtagswahlen in Brandenburg hat sich in Potsdam die neue Landtagsfraktion der AfD konstituiert. Dabei wurde Fraktionschef Andreas Kalbitz mit großer Mehrheit wiedergewählt, wie ein Sprecher der Partei mitteilte. Demnach bestätigten 20 der 23 Abgeordneten Kalbitz im Amt.

Als Alterspräsidentin des Landtags wird die Cottbuser AfD-Abgeordnete Marianne Spring-Räumschüssel die konstituierende Sitzung leiten. Dies sei in Absprache mit der Landtagsverwaltung festgelegt worden, teilte die AfD-Fraktion mit. Die Sitzung steht voraussichtlich am 25. September an.