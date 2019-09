Wo und wann in Berlin am Freitag demonstriert wird

Wer am Freitag fürs Klima streiken will, sollte sich gut organisieren. Denn es gibt allein in Berlin so viele Veranstaltungen, dass es schwer fällt, den Überblick zu behalten. Radfahrer, Kinder, Eltern, aber auch Clubgänger wollen über die halbe Stadt verteilt protestieren.

Tausende Menschen wollen am Freitag in Berlin für einen besseren Klimaschutz eintreten. Zu Protest aufgerufen hatte die Schülerbewegung "Fridays for Future" - ihnen haben sich in Deutschland zahlreiche andere Initiativen angeschlossen, darunter Wissenschaftler, Kirchen und Gewerkschaften. Auch in anderen Länderen gibt es Streik- und Protestaufrufe.

In Berlin soll es am Freitag aber zig weitere Veranstaltungen und Aktionen geben: Ob Kitakinder aus Kreuzberg, Fahrradfahrer stadtweit oder Unternehmer aus Berlin-Mitte - die Aufrufe zu angemeldeten Demonstrationen und spontanen Guerilla-Aktionen sind so vielfältig wie die Organisatoren.

Kernveranstaltung in Berlin ist die Demonstration unter dem Motto "Alle fürs Klima" , die um 12 Uhr am Brandenburger Tor starten und durch das Regierungsviertel ziehen soll. Angemeldet sind 10.000 Menschen. Parallel sollen auf der Spree im Regierungsviertel Boote mit Protestlern unterwegs sein.

Nach der großen Demo ziehen ab 15 Uhr die Berliner Clubs und ihre geschätzt 6.000 Unterstützer unter dem Motto " Rave-Aufstand – No Future No Dancefloor " tanzend vom Potsdamer Platz zum Alexanderplatz.

Bundesweit sind am Freitag nach Angaben von "Fridays for Future" hunderte Demonstrationen geplant, in Brandenburg unter anderem gleich um 9 Uhr in Bad Belzig, am weiteren Vormittag in Stahnsdorf, Luckenwalde, Ludwigsfelde oder Templin. Um kurz vor 12 Uhr wird demonstriert in Finsterwalde, Rangsdorf, Neuruppin und Potsdam, Punkt 12 Uhr in Frankfurt (Oder) und Oranienburg. In Cottbus gibt es eine Veranstaltung um 13 Uhr und weiterhin in Eberswalde oder Brandenburg/Havel.

In Deutschland wird der Streikaufruf von "Fridays for Future" unter anderem unterstützt von Greenpeace, Brot für die Welt, der Evangelischen Kirche und der Gewerkschaft Verdi. Die Berliner Grünen haben die Unternehmen aufgefordert, ihren Angestellten ohne Gehaltseinbußen freizugeben, wenn diese am Klimastreik teilnehmen.

Den Berliner Landesbeschäftigte in den Verwaltungen wurde erlaubt, sich am Klimastreik zu beteiligen, wenn sie die Fehlzeit nacharbeiten - oder gegebenenfalls einen Tag Urlaub nehmen. Lehrer, Feuerwehrleute, Polizisten oder Mitarbeiter der Verkehrslenkung dürfen nicht ohne weiteres ihrer Arbeit fernbleiben. Auch für Schüler, hieß es, bestehe Schulpflicht.