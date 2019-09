Nach dem Angriff auf einen türkischstämmigen Bundeswehrsoldaten hat sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Rassismus ausgesprochen. "Für den Dienst spielt es überhaupt keine Rolle, welchen Hintergrund unsere Frauen und Männer haben", sagte sie am Dienstag der " Bild "-Zeitung. Vielfalt sei die Stärke der Bundeswehr.

Türkischstämmiger Bundeswehrsoldat in Neukölln angegriffen

In Berlin-Neukölln war es am Montag zu einem Angriff auf einen 25-jährigen Obergefreiten gekommen. Dieser war nahe der Sonnenallee in Uniform unterwegs, als zwei Männer ihn von hinten angriffen. Den Polizeiangaben zufolge schlugen und traten sie auf ihn ein. Einer der beiden Angreifer habe ihm dabei lautstark das Recht abgesprochen, die Uniform eines Soldaten tragen zu dürfen. Der Soldat hat die deutsche Staatsbürgerschaft.



Herbeigerufene Polizisten konnten die Täter nicht finden. Der Soldat wurde ins Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei.