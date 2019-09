Mit der Standortwahl für ein neues Bundesamt in Brandenburg an der Havel will das Auswärtige Amt einen Beitrag zum Dezentralisierungsziel der Bundesregierung leisten. Die Stadt freut sich über die neue Behörde, vor allem aber über neue Arbeitsplätze.

Nach der Entscheidung des Auswärtigen Amtes, eine neue Bundesbehörde in Brandenburg an der Havel anzusiedeln, geht die Stadt von mindestens 350 neuen Arbeitsplätzen aus. Über den genauen Standort der Behörde ist bislang noch nicht entschieden worden. Der Zeitpunkt allerdings steht bereits fest: Anfang 2021 soll die Dienststelle errichtet werden.

Unter anderem sei die überregionale Anbindung der Stadt für die Wahl durch das Außenministerium ausschlaggebend gewesen, sagte der Sprecher weiter. Zudem sei Brandenburg ein Hochschulstandort. Die Technische Hochschule Brandenburg wolle den Aufbau der Behörde unterstützen, indem sie beispielsweise die Studiengänge im IT-Bereich anpasst.



Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) hatte die Entscheidung der Bundesregierung am Montag als "Ritterschlag für die Stadt" bezeichnet. Erst Anfang September war das bundesweite Ausbildungszentrum des Technischen Hilfswerks in der Stadt eingeweiht worden. Dort sollen bis zu 2.000 Bundesfreiwilligendienstler (Bufdis) im Jahr ausgebildet werden.



Mit der Standortwahl im Land Brandenburg will das Auswärtige Amt nach eigenen Angaben einen Beitrag zum Dezentralisierungsziel der Bundesregierung leisten. Die Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" der Bundesregierung hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, neue Bundesbehörden verstärkt in sogenannten strukturschwachen Regionen anzusiedeln.