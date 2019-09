Im zweiten Anlauf hat der Berliner Senat Firmen für den Bau neuer Kitas gefunden. Für neun dringend benötigte "Modulare Kita-Bauten" (MOKIB) mit 1.200 Plätzen wurden nun Aufträge an zwei Unternehmen vergeben, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Freitag mitteilte. Sie sollen in neun Bezirken entstehen. Die ersten Gebäude sollen bis 2020 fertig sein. Besonders an den Kitas ist, dass sie aus Holz sind und aus Modulen bestehen. Das beschleunigt ihren Bau.