Am Tag nach dem weltweiten Klimastreik machen in Berlin Fahrradfahrer mobil. Mehrere Tausend werden am Samstag zu einer Demonstration für den Klimaschutz in der Hauptstadt erwartet. Im Rahmen der Klima-Aktionswoche von Fridays for Future ruft der Berliner Ableger des ADFC unter dem Motto "Mehr Platz fürs Rad" zu einer Kreisfahrt auf.



Die Landesvorsitzende des vereins, Eva-Maria Scheel, teilte mit: "Berlin ist weit davon entfernt, seine Klimaziele zu erreichen. Statt umzubauen, wird gezögert und gezaudert, wenn Autoparkplätze Radfahrstreifen weichen sollten." 14 Uhr soll die Deomstration am Potsdamer Platz beginnen. Anschließend geht es unter anderem durch die Kreuzberg, Pankow und Charlottenburg. Für 17 Uhr ist eine Abschlusskundgebung geplant – dann wieder am Potsdamer Platz.