Scheeres betonte, es sei unbestritten, dass Berlin eine zu hohe Schulabbrecher-Quote habe und die Leistungsdaten vor allem an Schulen in schwierigen Lagen hinter den Erwartungen zurückblieben. Man wolle mit Hilfe der Kommission konkrete Verbesserungen erreichen. Erste Empfehlungen soll die Kommission noch in diesem Jahr abgeben.



Köller kündigte an, schon gleich zu Beginn der Schulzeit Impulse setzen zu wollen. "Berlin wie auch andere Stadtstaaten wie auch die großen Städte in Westdeutschland haben einfach ein Problem, dass sie sehr große Anteile von sozial und kulturell benachteiligten Schülerinnen und Schülern haben und diese Ungleichheit beginnt sehr früh. Die beginnt fast vor der Geburt", so der Kieler Bildungsexperte.



Obwohl Berlin in den vergangenen Jahren deutlich mehr Geld ins Bildungssystem investiert hat, landet die Hauptstadt bei Ländervergleichen noch immer auf hinteren Plätzen. Zudem verlässt jeder Zehnte die Schule ohne Abschluss.