In Berlin und Brandenburg legen immer mehr junge Menschen das Abitur mit einem Einser-Schnitt ab. Im vergangenen Jahr hatten in Brandenburg 30,2 Prozent der Abiturienten einen sehr guten Abschluss. Das waren knapp fünf Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Brandenburg nimmt damit bundesweit den vierten Platz ein.

In Berlin haben demnach im vergangenen Jahr 26,4 Prozent einen Einser-Schnitt im Abi erreicht. Das waren gut acht Prozent mehr als im Jahr 2008. Im Vergleich unter den Bundesländern liegt Berlin auf Platz acht. Spitzenreiter ist Thüringen (37,9 Prozent mit Einser-Schnitt), am Tabellenende liegt Schleswig-Holstein (17,3 Prozent).



Die Zahlen gehen aus einer Umfrage der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) in allen 16 Bundesländern hervor.