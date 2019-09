Palästinenser-Demo am Brandenburger Tor

Die Berliner Innenverwaltung hat am Mittwoch den Auftritt der beiden Rapper Al-Bourini und Al-Najjar am Brandenburger Tor verboten. Israelfeindliche und antisemitische Parolen hätten in Berlin keinen Platz, begründete Innensenator Geisel das Auftrittsverbot.