Mit einem Gedenkgottesdienst im Berliner Dom wird am Sonntag an den 80. Jahrestag des Überfalls auf Polen durch die deutsche Wehrmacht erinnert.



Leiten werden die Zeremonie der evangelische Landesbischof Markus Dröge und protestantische Geistliche aus Warschau. Zu Gast sind Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und die Präsidentin des polnischen Parlaments, Elżbieta Witek.



Auch in Frankfurt (Oder) wird der Opfer des Überfalls auf Polen und des Zweiten Weltkriegs gedacht. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, predigt am Sonntag in der Friedenskirche, die direkt an der deutsch-polnischen Grenze an der Oder liegt.



Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden schätzungsweise 5,6 Millionen Polen getötet. Über 90 Prozent von ihnen waren Zivilisten und etwa jedes zweite Opfer jüdischer Herkunft. Für sie wird Rabbiner Andreas Nachama das jüdische Totengebet singen.