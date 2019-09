N. N. . Mittwoch, 04.09.2019 | 22:58 Uhr

Vorurteile. Es sind auch zuhauf Erwachsene aus allen gesellschaftlichen Schichten, die Cannabis konsumieren und kaufen. Früher kifften fast ausschließlich Jungerwachsene und Erwachsene. So richtig zur Teeniedroge wurde Cannabis erst in den späten 80er Jahren. Gekifft wird seit Jahrzehnten, dass es jetzt so massive Formen annimmt ist natürlich verstörend. Das Problem jetzt in eine Ecke schieben zu wollen ist kontraproduktiv. Auch wer es nicht wahr haben will: Cannabis ist zur Alltagsdroge geworden, steht Alkohol gegenüber. Die Vorgehensweise im Görlitzer Park ist unfassbar ignorant und feige. Es muss eine Strategie und konsequentes Handeln her. Verkehrte Welt.