Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum – für viele Berliner ist das seit Jahren ein großes Problem. Denn Berlin ist "in", auch bei Investoren. Sie kaufen und kaufen, und mit den Grundstücks- und Immobilienpreisen sind auch die Mieten gestiegen. Inzwischen gibt es Überlegungen, wie die Berliner Bodenpreise in Zaum gehalten werden könnten. Neben der Linken in Berlin können sich auch die Hauptstadt-Grünen einen "Bodenpreisdeckel" vorstellen: "Wir müssen in den Markt eingreifen, weil der Markt pervertiert ist", sagte die Berliner Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger. Sie fordert eine bundesweite Diskussion über eine solche Bodenpreisbremse.

Ein anderer Ansatz wäre eine "Bodenwertsteuer", die die Bodenerträge abschöpft und in öffentliche Kassen überführt - und damit den Steuerzahlern etwas zurückgäbe, was sie ja selbst bezahlt haben: die Straße zum Grundstück, den Park in der Nähe, die Kita zum Beispiel. All das hat schließlich auch den Wert des Grundstücks zusätzlich gesteigert. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) lehnt diese Idee ab.



Kollatz will lieber die Immobilieninvestoren dazu drängen, mit dem Wohnungsbau zügig zu beginnen und nicht auf die Marktentwicklung zu hoffen, die das Grundstück noch teurer macht. Deshalb setzt er auf eine neue Grundsteuer C. "Sie funktioniert so, dass die Grundsteuer steigt, wenn nicht gebaut wird", so Kollatz. Berlin habe das Problem, dass auf immer mehr Grundstücken trotz Baurecht nicht gebaut werde - "und das ist nicht im Interesse der Allgemeinheit".