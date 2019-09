Innenministerium muss Amri-Akten an Berlin übergeben

Das Bundesinnenministerium muss dem Berliner Landesparlament alle Unterlagen zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz herausgeben. Dabei geht es insbesondere um Dokumente, die Hinweise darauf geben können, ob die Berliner Behörden bei den Ermittlungen etwas versäumt oder Fehler gemacht haben.



Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte am Mittwoch in einer Eilentscheidung einen entsprechenden Antrag des Abgeordnetenhauses. Solange die Informationen sachdienlich für den Untersuchungsauftrag seien, müsse neben dem Innenministerium auch der nachgeordnete Bundesverfassungsschutz seine Akten zur Verfügung stellen, fügten die Richter in ihrer Entscheidung hinzu.