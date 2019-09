Bild: Bildagentur-online

Kommentar | Zuzugsstopp und Touristenabschreckung - Schließt die Stadt der Freiheit!

06.09.19 | 10:46 Uhr

Im Kampf gegen Wohnungsmangel überbieten sich Berliner Politiker mit wunderlichen Forderungen: Der Zuzug sollte reguliert, der Besuch nicht beworben werden. Vorschläge, für die es bereits Vorbilder gibt: Pjöngjang etwa. Ein Kommentar von Oliver Noffke



Berlin. Stadt der Mauer. Stadt, in der Freudenchöre und hupende Trabis ein Bollwerk aus Grenzsoldaten innerhalb eines Augenblicks zu einem Haufen herumirrender Hühner dezimiert haben. Die Bilder der Minuten, in denen sich am 9. November 1989 die Absperrung an der Bornholmer Straße öffnet, gehören zum kollektiven Gedächtnis der Deutschen und gingen um die Welt. Sie sind auch heute noch der Kern dessen, was die Faszination dieser Stadt ausmacht. Dass man dies 30 Jahre später überhaupt betonen muss, ist geradezu beschämend. Aber offenbar notwendig in einer Woche, in der sich Berliner Politiker mit wunderlichen Forderungen übertrumpfen.

Etwa die stadtpolitische Sprecherin der Linken im Abgeordnetenhaus, Katalin Gennburg. Sie fordert in der "Morgenpost", der stadteigenen Firma für Tourismusmarketing Visit Berlin alle Steuermittel zu streichen. Wenn für die Stadt nicht mehr geworben wird, kommt auch keiner mehr, der hier mit seiner Airbnb-Buchung die Anwohner verdrängt. So die überschaubare Logik. Kurz darauf sagt Christian Gräff, der wohnungspolitische Sprecher der CDU, in der rbb Abendschau: "Wir müssen denen, die hierher kommen, sagen: Macht euch keine falschen Erwartungen. Wir haben die Infrastruktur nicht. Ihr könnt hier nicht herziehen". Der Senat solle außerdem mit der Bundesregierung darüber diskutieren, wie der Zuzug bundesweit gesteuert werden kann.

Vorbild Aschgabat?

Es gibt Städte, in denen Gentrifizierung ausgezeichnet durch staatliche Steuerung verhindert wird. Pjöngjang zum Beispiel oder auch Aschgabat. Nordkorea und Turkmenistan gehören außerdem zu den Ländern, die am wenigsten von Touristen belästigt werden. Ganz im Gegensatz zu Usbekistan. Seit das Regime die Visapflicht für die Hauptstadt Taschkent abgeschafft hat, der Usbeken aus anderen Landesteilen unterlegen waren, kann nun jeder einfach so mit dem Bus dorthin holpern. Die Hauptstädter klagen bereits über fehlende Wohnungen und die Zunahme ungehobelter Steppenbewohner im Stadtbild. Natürlich unterscheiden sich die politischen Systeme dieser Länder grundsätzlich von der Bundesrepublik. Günstiger Wohnraum und Rollkoffer-freie Fußwege auf der einen Seite. Arbeitslager, Geheimpolizei und korrupte Justiz auf der anderen. Keiner der genannten Politiker würde ernsthaft fordern, dass man sich an solchen Diktaturen orientiert, um Berliner Probleme zu lösen. Es sollte ihnen aber auch klar sein, dass der freiheitliche Akt, besoffen im Ausland in eine Straßenbahn zu kotzen, weitaus höher zu bewerten ist als den Zugang zu der Stadt einzuschränken, durch die sie fährt.

Mit Stillstand erledigt sich der Zuzug bald von selbst

Ein Mangel an bezahlbaren Wohnungen ist hauptsächlich die Folge politischer Fehlplanung. Was knapp ist, wird teuer. Das ist der Kern von Marktwirtschaft. Wenn die Berliner Linke dem entgegenwirken will, wäre das einfachste, effektivste und nachhaltigste Mittel endlich das Angebot zu erhöhen und zu bauen, bauen, bauen. Die CDU hingegen bräuchte einfach nur still zu sitzen und abzuwarten. Solange sich nichts am knappen Wohnungsangebot ändert, werden die Preise weiter steigen und ein Umzug nach Berlin von ganz allein immer unattraktiver. Auch die Art der Touristen, die nach Berlin kommen, kann die Politik beeinflussen. Etwa indem sie nicht ein Billighotel nach dem nächsten genehmigt. Auf diese Weise wurde etwa der Alexanderplatz erfolgreich verschandelt. Man könnte Touristen aber auch einfach vermitteln, dass man in Berlin mehr erleben kann als eine Tour auf dem Bierbike. Das wird man aber nicht erreichen, wenn dem einzigen Werkzeug die Mittel gestrichen werden, mit dem sich Berlin selbst über soziale Medien der Welt präsentiert. Berlins Geschichte ist geprägt von Katastrophen und Umbrüchen. Aber letztendlich auch vom Sieg der Freiheit über Hass und politische Sprachlosigkeit. Das ist kein Makel. Es ist ein Glück, das wir teilen müssen.