Nach heftiger Kritik an Äußerungen über die Gefährlichkeit in Berliner Parks hat die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne), ihre Aussagen konkretisiert. Der "Tagesspiegel" zitiert die Grünen-Politikerin am Freitag: Dass sie nachts als Frau nicht in Parks gehe, "sei vielleicht ein bisschen oldschoolig, 'aber ich bin damit großgeworden, dass man als Frau nicht nachts allein durch den Park läuft. Das hat nichts mit Dealern zu tun.'"

Die "Welt" hatte sie zuvor mit der Antwort auf die Frage, ob sie in der Dunkelheit durch den Görlitzer Park in Kreuzberg laufe, zitiert: "Ich gehe in Berlin durch gar keine Parks, ich weiß ja nicht, wie Sie das handhaben, aber das ist mir als Frau zu gefährlich." Der Zustand in dem Park sei "nicht tragbar". Es sei aber Aufgabe der Polizei, dass zu ändern, das Bezirksamt könne sich nur mit der Lage arrangieren.