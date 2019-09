Berlin habe die Lehrkräfte an Bord, heißt es in einer Pressemitteilung der Bildungsverwaltung. An keiner einzigen Schule sei somit der Unterricht nach Stundentafel gefährdet, so Scheeres. Sie sprach von einem guten Zeichen in herausfordernden Zeiten. Insgesamt sind ihren Angaben zufolge aktuell an den staatlichen Schulen in Berlin gut 25.000 Lehrerinnen und Lehrer in Vollzeit beschäftigt.



Die Bildungsverwaltung sucht derweil troztdem weiter Lehrkräfte, denn aktuell sind noch 28 Vollzeitstellen offen. Am 5. September gibt es laut Bildungsverwaltung eine weitere Bewerberrunde für Quereinsteigende mit MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), um in diesem Bereich bestehende Lücken auffüllen zu können.