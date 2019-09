Es gebe aber "erste Überlegungen eines möglichen Umgangs auch zu dem Problem des Mietspiegels". Diese Überlegungen würden aber erst öffentlich diskutiert, wenn der Mietendeckel beschlossen sei, so Kapek.

Doch warum so geheimniskrämerisch, wo doch sonst gerne jede noch so vage Idee auf offener Bühne diskutiert wird? "Unter anderem hat alles, was ich sage, auch mögliche rechtliche Konsequenzen", schiebt die Grünen-Fraktionschefin erklärend hinterher. In der Koalition hat man Respekt vor dem Verfassungsgericht, das früher oder später ein Urteil über den Mietendeckel fällen wird und dabei akribisch schauen dürfte, was Regierungsvertreter über ihr Mieten-Gesetz öffentlich zum Besten gaben.



Trotzdem sind die ersten Überlegungen, von denen Antje Kapek spricht, so geheim dann doch nicht. "In den Haushaltsberatungen haben wir im Einzelplan Stadtentwicklung ein Wohnkataster mit 100.000 Euro reingesetzt", gibt die wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Iris Spranger, Auskunft. "Da werden wir uns das also nochmal genau anschauen und auch eine rechtliche Bewertung machen, wie wir mit dem Mietspiegel umgehen." Man wolle natürlich nicht, dass Mieterinnen und Mieter höher belastet würden.