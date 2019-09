Bild: dpa/Jörg Carstensen

Tödlicher SUV-Unfall in Berlin-Mitte - Tempo 30 auf der Invalidenstraße geplant

27.09.19 | 16:38 Uhr

Die Hintergründe des tödlichen SUV-Unfalls in der Berliner Invalidenstraße sind nach wie vor unklar. Tausende Unterzeichner einer Internet-Petition für mehr Verkehrssicherheit haben den Senat nun offenbar zum Handeln animiert.

Drei Wochen nach dem tödlichen SUV-Unfall in Berlin-Mitte und dem Drängen tausender Unterzeichner einer Internet-Petition hat der Senat schnelle Verbesserungen der Verkehrssituation rund um die Unfallstelle zugesagt. Sobald wie möglich solle in dem Abschnitt der Invalidenstraße Tempo 30 eingeführt werden, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Freitag mit. Außerdem werde es einen sogenannten geschützten Fahrradweg auf beiden Straßenseiten geben. Die Maßnahmen könnten noch bis Ende des Jahres umgesetzt werden. Weitere Verbesserungen seien geplant, hieß es. Die geplanten Änderungen sind das Ergebnis eines Treffens des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD), der Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) und des Bezirksbürgermeisters von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), mit dem Initiator der Internet-Petition am Freitag. Fast 12.000 Menschen haben den Aufruf "Sichere Wege für Schul- und Kita-Kinder auf der Invalidenstraße" inzwischen unterzeichnet. Das einstündige Gespräch in einer Volkshochschule in der Linienstraße sei lösungsorientiert und sachbezogen verlaufen, hieß es vom Senat. Müller dankte dem Initiator der Petition für die Initiative und den Umgang mit dem schrecklichen Unfallgeschehen.

Vier Menschen getötet

Der Unfall in der Invalidenstraße hatte sich am 6. September ereignet. Der Porsche-SUV kam über die Gegenfahrbahn hinweg von der Straße ab. Er rammte eine Ampel, überfuhr und tötete vier Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Unter den vier Todesopfern war auch ein dreijähriger Junge. Gegen den 42-jährigen Fahrer wird - wie in solchen Fällen üblich - wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Sein Anwalt wies in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft auf eine "akute gesundheitliche Notlage" hin. Ob es sich um Krämpfe oder einen epileptischen Anfall handelte, ist unklar. Die Polizei hatte die Wohnung des Fahrers durchsucht.

Projektgruppe Invalidenstraße geplant

Die Tempo-30-Zone und der Radweg sollen auf der Invalidenstraße zwischen Nordbahnhof und Brunnenstraße eingerichtet werden. "Um rasch Verbesserungen zu erreichen, sollen auch provisorische Lösungen zum Einsatz kommen", hieß es zu dem Radweg. Dafür werden wohl Parkplätze wegfallen. Für weitere Verbesserungen wollen Senat, Bezirk und die Initiatoren des Aufrufs eine Projektgruppe Invalidenstraße bilden. Ziel sei die Verbesserung der Verkehrssicherheit in dem Kiez. Am Beispiel der Invalidenstraße sollen dann "modellhafte Lösungen für mehr Verkehrssicherheit und eine neue Mobilität in verdichteten Kiezen" entwickelt werden.

Sendung: Abendschau, 27.09.2019, 19:30 Uhr