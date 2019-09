Schon seit dem vergangenen Jahr ringt die Koalition um Böllerverbote zum Jahreswechsel – ab diesem Silvester sollen sie endlich greifen. Das hat das Parlament am Donnerstag mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken beschlossen. Die FDP stimmte dagegen, CDU und AfD enthielten sich.

Die Einzelheiten und Ausführung überlassen die Abgeordnetenhaus allerdings dem Senat. Dabei ist die Rechtsgrundlage durchaus heikel: Mit dem Berliner Polizeigesetz kann der Senat schon jetzt aus Sicherheitsgründen Zonen ohne Feuerwerk festlegen, so wie seit Jahren am Brandenburger Tor. Aber auch am Alexanderplatz oder am Kottbusser Tor könnte man nach den Erfahrungen der vergangenen Silvesternächte Verbote begründen.