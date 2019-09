Am Dienstagvormittag will die Berliner Suchthilfe für Drogenkranke demonstrieren, um auf die aus ihrer Sicht vollkommen unzureichenden Arbeitsbedingungen aufmerksam machen. "Wir sind in einer Situation, in der wir uns ernsthaft Sorgen machen müssen, ob wir überhaupt noch tragfähig sind oder alles zusammenbricht", sagte Michael Frommhold, Geschäftsführer des Notdienstes für Suchtmittelgefährdete und -abhängige, rbb|24. Es sei die erste Demonstration der Suchthilfe. Sie soll ab 10 Uhr am Roten Rathaus starten. Etwa 1.000 Protestierende werden erwartet.

Die Suchthilfe beklagt in einer Presseerklärung "eklatante Versorgungslücken" sowie einen "gravierenden Fachkräftemangel" im Zusammenhang mit "unzureichenden Gehaltsanpassungen". Dadurch sei eine "adäquate regionale Grundversorgung der Bürger*innen mit einer Suchtproblematik stark gefährdet". Sie fordert daher eine Anpassung der Löhne an das Niveau des Öffentlichen Dienstes und die Finanzierung des gestiegenen Sachkostenbedarfs durch das Land Berlin.