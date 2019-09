Das Land Berlin will sich mit Thüringen im Bundesrat dafür einsetzen, Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln nur noch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden.

Berlin schließe sich der Bundesratsinitiative Thüringens an, sagte Justizsprecher Sebastian Brux am Mittwoch. Thüringen will am Freitag einen Antrag in das Ländergremium einbringen, der das notorische Schwarzfahren nicht mehr als Straftat einstuft. Der rot-rot-grüne Senat habe beschlossen, sich der Initiative des Freistaats anzuschließen, sagte der Sprecher. Zuvor berichtete der "Tagesspiegel".