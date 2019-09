In den Jahren vor dem islamistischen Terroranschlag in Berlin war die Lage für die Sicherheitsbehörden nach Darstellung des damaligen Verfassungsschutz-Chefs höchst schwierig.

Damals habe der Verfassungsschutz 840 Salafisten in Berlin identifiziert. "Aber Sie können nicht 840 Personen in einer Stadt permanent unter Kontrolle haben." Eine ständige Observation über Monate sei gar nicht möglich. Zwar hätten in Deutschland große Anschläge meist verhindert werden können. "Aber eine totale Sicherheit gibt es nicht." Wegen der vielen Anforderungen habe die Arbeit in den Jahren ab 2015 teilweise nur noch mit Notmaßnahmen gewährleistet werden können.

Palenda ist seit dem ersten Halbjahr 2018 nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes, sondern arbeitet in der Berliner Senatskanzlei. Er soll über die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes berichten. Außerdem geht es um die Zusammenarbeit von Verfassungsschutz- und Polizeibehörden des Bundes und der Länder. Am Freitagnachmittag soll ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz als Zeuge befragt werden. Bei ihm geht es um die damaligen Erkenntnisse und Maßnahmen zum späteren Attentäter Anis Amri.

Der Tunesier Amri fuhr am 19. Dezember 2016 einen schweren Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Zwölf Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt.