In der Debatte um besseren Klimaschutz hat sich Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) für eine CO 2 -Steuer ausgesprochen. Eine solche Steuer ließe sich kurzfristig regeln und wäre weniger kompliziert als ein nationaler Emissionshandel, sagte Günther dem "Tagesspiegel" [ tagesspiegel.de ] am Sonntag.

Nötig seien Regelungen, "die den Kauf klimafreundlicher Fahrzeuge fördern und umgekehrt den Kauf klimaschädlicher Fahrzeuge signifikant verteuern", so Günther in dem Interview. Eine CO 2 -Steuer würde das Fahren spritfressender Autos teurer machen. Gleichzeitig müssten der öffentliche Nahverkehr und auch der Radverkehr gefördert und schnell ausgebaut werden.

Zudem will Günther eigener Aussage zufolge mittelfristig alle Autos mit Verbrennungsmotor aus der Hauptstadt verbannen. Für einen wirksamen Klimaschutz führe kein Weg daran vorbei, sagte die Grünen-Politikerin. Günther sprach sich "angesichts der Klimadramatik" dafür aus, neue Stadtquartiere in Berlin von Anfang an weitgehend autofrei zu entwickeln. Um den Autoverkehr in der Stadt zu verringern, sei "eine City-Maut ebenso denkbar wie eine Nahverkehrsabgabe für alle, die mit dem Auto in die Innenstadt fahren". Welche Variante in Berlin eingeführt werden soll, stehe noch nicht fest, so Günther.