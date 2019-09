Mit "altgedienten" Einsatzfahrzeugen wollen Hilfsorganisationen am Montag vor das Berliner Abgeordnetenhaus fahren. So wollen sie auf die "prekäre finanzielle Ausstattung des Berliner Katastrophenschutzes aufmerksam" machen, heißt es in einer Pressemitteilung des Berliner Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Die Aktion solle den Politikern vor Augen führen, wie veraltet der Fuhrpark des Katastrophenschutzes sei. Die Fahrzeuge, die am Montag benutzt würden, seien keine Museumsstücke, sondern würden trotz ihres Alters aus Ermangelung eines modernen Fuhrparks regelmäßig eingesetzt, hieß es. Die Fahrzeuge seien in den am häufigsten eingesetzten Bereichen Betreuung und Verletztentransport im Schnitt 16 beziehungsweise 22 Jahre alt. Viele davon müssten in den nächsten Jahren ausgesondert werden. Die Hilfsorganisationen wiesen darauf hin, dass schon jetzt zu wenige Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

Bemängelt wird insgesamt, dass der Berliner Katastrophenschutz unterfinanziert sei. Die Zuwendungen für dessen staatliche Aufgaben decke nur 20 Prozent der tatsächlichen Kosten, obwohl die Einsätze zugenommen hätten. Zu den Einsätzen gehörten beispielsweise auch der große Stromausfall im Februar 2019 in Köpenick oder Wetterereignisse wie Hitzewellen oder Starkregen.