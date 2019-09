"Wir wollen den Rechtsextremismus stärker bekämpfen", sagte Behrendt: "Da sind wir uns in Berlin bei Polizei und Staatsanwaltschaft einig." In der Stadt gebe es ausgeprägte rechtsextreme Strukturen, die Sorgen bereiteten. Dazu gehöre auch eine Brandanschlagsserie in Neukölln, bei der viel für rechtsextreme Motive spreche.



Ermittlungen gegen rechtsextreme Täter sollen künftig gebündelt in einer Abteilung laufen und nicht mehr nach Deliktarten getrennt in verschiedenen Abteilungen, sagte Behrendt. Eine "täterorientierte Bearbeitung aus einer Hand" sei beim Thema Rechtsextremismus effektiver. In den vergangenen Jahren habe es einen "enormen Anstieg rechtsextremer Straftaten" gegeben. Darauf werde nun mit den neuen Strukturen reagiert.