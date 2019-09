Bild: rbb

Aus Parkplätzen Parks machen: In der Wrangelstraße in Berlin-Kreuzberg hat ein Mann einen Autostellplatz "besetzt". Am gleichen Tag wie der globale Klimastreik findet auch der internationale Parking Day statt, bei dem jährlich am 3. Freitag im September weltweit Parkplätze durch Künstler, Designer, Aktivisten oder Bürger temporär in Aufenthaltsflächen verwandelt werden.