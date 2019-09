In der Silvesternacht sollen Feuerwerk und Böller in Berlin außer auf der Partymeile am Brandenburger Tor auch in zwei weiteren Gebieten verboten werden. Auch auf dem nördlichen Teil des Alexanderplatzes und an der Pallasstraße in Schöneberg wird die Polizei ein entsprechendes Verbot verhängen und durchsetzen, kündigte der Senat am Montag an.

Die beiden Zonen seien in den vergangenen Jahren in der Silvesternacht "Gefahrenbrennpunkte" gewesen, sagte Innenstaatssekretär Torsten Akman (SPD) im Innenausschuss. Es habe "massive und gezielte Angriffe" auf Polizisten und Feuerwehrleute gegeben.