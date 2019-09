In Brandenburg nutzen immer mehr Beschäftigte die Möglichkeit, sich für eine Fortbildung freistellen zu lassen. Vom Potsdamer Bildungsministerium hat die Nachrichtenagentur DPA erfahren, dass es im vergangenen Jahr für Bildungsurlaub 5.325 Freistellungen gegeben hat. Fünf Jahre zuvor waren das noch knapp 2.000 weniger gewesen. "Es ist aber von einer höheren tatsächlichen Anzahl der Freistellungen auszugehen", sagt Ministeriumssprecherin Antje Grabley. Die Zahlen beruhten nämlich lediglich auf Berichten von einigen, aber nicht allen Bildungsanbietern.

Hinzu kommt der Sprecherin zufolge, dass viele Brandenburger in anderen Bundesländern wie etwa Berlin arbeiten würden. Dann erfolge die statistische Erfassung dort. Jeder in Brandenburg beschäftigte Arbeitnehmer kann sich innerhalb von zwei Jahren zehn Tage lang für an anerkannte Weiterbildungsveranstaltungen freistellen lassen - bei Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

Die Angebote für Bildungsurlaub sind in Brandenburg vielfältig. Sie umfassen Grabley zufolge Themen wie IT-Kompetenz, Stressbewältigung, Argumentationstraining, Fortbildungen für Führungskräfte oder Social Media Management. "Beliebt sind auch Sprachkurse in Englisch, Spanisch, Arabisch oder Chinesisch", sagt die Sprecherin. Wichtig sei, dass Bildungsanbieter ihre Kurse vom Land anerkennen lassen.

Allerdings sieht es wohl nicht jeder Arbeitgeber gern, wenn Beschäftigte sich Zeit für ihre persönliche Weiterbildung nehmen, wie Claudia Spreen vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg berichtet. "Uns haben vor allem Auszubildende kontaktiert, deren Arbeitgeber keinen Bildungsurlaub genehmigen wollten", sagt sie. Dies zu verweigern sei aber nur in Ausnahmefällen möglich, etwa, wenn der Ausbildungsabschluss durch eine solche Freistellung gefährdet sei.