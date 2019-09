Hartwig Berger: Wir steuern auf einen dauerhaften Zustand zu und müssen damit rechnen, dass die Klimakatastrophe in eine chronische Wasserkrise führt. Wir müssen aber auch zwischendurch mit Starkregenereignissen rechnen. Ich will ja nicht gerade die Situation in Spanien, wo es zuletzt in Valencia sehr stark geregnet hat beschwören - aber auch das ist bei uns möglich. Das führt aber nicht zu so einem starken Wasserreichtum, sondern dieses Wasser fließt ja wieder ab, und darauf müssen wir uns in der nächsten Zeit einstellen.

Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil, das ist eine sehr einfache Sache. Nehmen wir als Beispiel Berlin: Wir haben 200 Millionen Kubikmeter geklärtes Abwasser, was dann wieder in die Flüsse geht und letztlich in die Weltmeere fließt, im Zweifelsfall mit Mikroplastik vermischt. Dieses Wasser ist ein Wertstoff. Wir müssen den, nachdem er geklärt ist, wieder in die Landschaft leiten. Wir haben, auch wenn es weniger ist, das Regenwasser. Dieses Regenwasser fließt meistens in die Flüsse über die Versiegelung. Es muss versickert werden, es muss zur Begrünung benutzt werden. Wir können die Dächer grün machen und durch das Regenwasser bewässern. Das ist nicht nur in Berlin möglich, sondern überall im Land und in der Region.