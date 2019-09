Das Land Brandenburg hat seinen Wolfsmanagementplan überarbeitet. Das Umweltministerium erweiterte das Strategiepapier um Angaben zum aktuellen Wolfsbestand sowie um einen Serviceteil mit Kontaktdaten, Förderrichtlinien und Vorschriften, teilte das Ministerium am Freitag mit. Landnutzer- und Naturschutzverbände und Ministerium hatten den Plan gemeinsam entwickelt. Trotz häufig weit auseinander liegender Positionen sei ein gemeinsam getragenes Thesenpapier erarbeitet worden, lobte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD).

Der 46-seitige Wolfsmanagementplan [mlul.brandenburg.de] soll einen Überblick über die Wolfbestände im Land liefern. Daneben gibt er Hinweise für Präventionsmaßnahmen, informiert über Schadensausgleiche für gerissene Weidetiere und legt fest, wie mit auffälligen Wölfen umgegangen werden sollte. Zudem haben sich die Unterzeichner auf gemeinsame Thesen zum Thema Wolf und Mensch sowie zum Verhältnis von Weidetierhaltung und Wolf geeinigt.



Nach amtlichen Angaben leben in Brandenburg derzeit rund 300 Wölfe. Viele sehen die Raubtiere als Teil der Kulturlandschaft, andere als Bedrohung der Weidetierhaltung. Vor etwa zehn Jahren waren Wölfe nach zuvor 150-jähriger Abstinenz wieder in Brandenburg gesichtet worden.



Kritik am Wolfsmanagementplan kommt derweil vom Landesbauernbund. Er hält das neue Papier bereits für veraltet. Es müsse endlich die Möglichkeit geben, die Weidetiere aktiv verteidigen und auf Wölfe schießen zu können, hieß es. Ähnliche Kritik hatte der Landesbauernbund bereits zuvor geäußert.