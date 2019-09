In Berlin haben in der Nacht zu Donnerstag wieder Autos gebrannt. Die Feuerwehr musste in der Koloniestraße in Berlin-Gesundbrunnen (Bezirk Mitte) mehrere Wagen löschen, nachdem ein Auto in Brand gesetzt worden war, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer hatte auch auf zwei weitere Wagen übergegriffen. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

In Berlin haben in diesem Jahr mehr als 320 Autos gebrannt (Stand August). Vergangene Woche hatte die Kriminalpolizei einen mutmaßlichen Serienbrandstifter auf frischer Tat ertappt und festgenommen.