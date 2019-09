imago/Klaus Martin Hoefer Audio: Inforadio, 17.09.2019, Kirsten Buchmann | Bild: imago/Klaus Martin Hoefer

Bonus-Programm des Berliner Senats - Fördergeld wirkt - aber nicht an allen Brennpunktschulen

18.09.19 | 06:13 Uhr

Es soll die Quote der Schulabbrecher senken: Vor fünf Jahren startete das Bonus-Programm für Schulen in sozialen Brennpunkten. Zumindest in Schulen mit den schwierigsten Voraussetzungen scheint die Förderung auch zu wirken. Von Kirsten Buchmann

In einem kleinen Raum im ersten Stock der Refik-Veseli-Schule liest der 16-jährige Ibrahim ein Goethe-Gedicht vor. Er soll es für seinen Deutsch-Unterricht interpretieren. Ibrahim kam vor drei Jahren aus Syrien nach Deutschland. Neben ihm sitzt die Studentin Ngoc Anh Ha. Sie arbeitet als Coach an der Sekundarschule in Friedrichshain-Kreuzberg und hilft Schülern wie Ibrahim, die über den Unterricht in der Klasse hinaus Unterstützung brauchen.

Finanziert wird die Arbeit der Studentin als Lern-Coach über das Bonus-Programm für Schulen in sozialen Brennpunkten. Ngoc Anh Ha gibt Schülern Einzelstunden und kommt auch mit in den Regelunterricht, um zu sehen, wo sie Hilfe benötigen. Die Hilfe reicht aber noch weiter, sagt die Leiterin der Sekundarschule Ulrike Becker: "Es gibt Kinder, die kommen aus Familien, wo sie die einzigen sind, die morgens früh aufstehen. Da ist es wichtig, dass die Lern-Coaches mit ihnen einen Zeitplan erarbeiten, sozusagen rückwärts rechnen: Um acht Uhr fängt die Schule an – wenn ich mir vorher ein Frühstück besorge, mit der U-Bahn fahre, wann muss ich aufstehen?"

Weniger Schulabbrecher seit Beginn des Programms

Becker ist froh über die Unterstützung: Insgesamt acht Lern-Coaches arbeiten seit dem Start des Bonus-Programms 2014 an ihrer Sekundarschule. Von den insgesamt rund 440 Schülerinnen und Schülern bekommen 30 die zusätzliche Förderung. Seitdem habe sich die Schulabbrecherquote deutlich verbessert, sagt Ulrike Becker: 2014 lag sie bei 30 Prozent, inzwischen bei nur noch rund zehn Prozent. "Die Lern-Coaches waren aus meiner Sicht der Weg zum Erfolg." Verbesserungen zeigten sich auch an anderen Schulen, die am Bonus-Programm teilnehmen. Manche haben mit der Förderung Elternarbeit finanziert, andere eine eigene Schülerfirma aufgebaut, in der Jugendliche den Sinn von Mathematik und Deutsch ganz praktisch erfahren können. Zu spürbar besseren Ergebnissen kamen geförderte Schulen, an denen mehr als 75 Prozent der Schüler aus armen Familien kommen. Elf von 15 dieser Sekundarschulen berichten, dass ihre Schulabbrecherquote um mindestens zehn Prozent gesunken sei.

Wo das Bonus-Programm wenig geholfen hat

Insgesamt sieht die Tendenz allerdings anders aus. Sekundarschulen, an denen 50 bis 75 Prozent der Schüler aus sozial schwachen Familien kommen, haben nicht diese Verbesserung erlebt. Berlinweit ist die Abbrecherquote sogar gestiegen, auf 11,7 Prozent im vorletzten Jahr. Zwei Jahre davor waren es noch rund neun Prozent. Das Bonus-Programm reicht nicht, findet die Grundschulerzieherin Heike Hummitzsch. Sie wünscht sich zusätzliche Unterstützung von Beginn an, weil viele Kinder schon mit Defiziten in die Schule starten: "Es muss kleinere Klassen geben", sagt sie. In diese Kerbe schlägt auch die Vorsitzende des Bezirkselternausschusses von Neukölln, Daniela von Hoerschelmann. "Viele in der Oberschule sind des Grundschulstoffs gar nicht richtig mächtig und die Probleme potenzieren sich im Laufe der Jahre." Die Abrecherquote, meint von Hoerschelmann, werde so eher noch steigen.

Senat will Programm fortsetzen

Die Bildungsverwaltung hingegen ist zufrieden mit dem Bonus-Programm und will es wie bisher fortsetzen. In ihrem Etatentwurf sind dafür in den beiden kommenden Jahren jeweils rund 19 Millionen Euro eingeplant. Die Refik-Veseli-Schule in Kreuzberg hat inzwischen eine gymnasiale Oberstufe und zieht so auch leistungsstärkere Schüler an. Auch die Umgebung der Schule in der Skalitzer Straße hat sich verändert, inzwischen kommen immer mehr Grundschüler mit der Einser-Durchschnitt. Gerade für die Montessori-Klasse der Schule gibt es nun viele Anmeldungen. Nur noch 52,5 Prozent der Schüler kommen aus Familien mit geringem Einkommen.

Damit droht die Schule Opfer ihres eigenen Erfolgs zu werden: Wenn weniger als 50 Prozent der Schüler aus armen Familien kommen, gibt es kein Geld mehr aus dem Bonus-Programm. Dabei brauchen ihre Schüler die Unterstützung durch das Coaching weiterhin. So wie Ibrahim den Einzelunterricht mit Frau Ngoc. Der Zehntklässler lernt mit einem Ziel vor Augen: Er will an seiner Schule den Mittleren Schulabschuss schaffen und eine Ausbildung beginnen, am liebsten als medizinscher Fachangestellter.