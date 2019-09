"Der grüne Baum ist also kräftig am Wachsen. Und am stärksten wachsen wir in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Dort erfahren wir eine deutliche Stärkung unserer Strukturen und konnten davon im Wahlkampf profitieren." Erst Anfang Mai hatten die Grünen die 80.000-Mitglieder-Schwelle überschritten.