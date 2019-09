Das Hauptproblem der Bürgerämter ist es, dass die Bezirke für die zahlreichen vakanten Stellen keine geeigneten Mitarbeiter finden. Im Vergleich zu Dezember 2014 standen den Bezirksämtern im Juli dieses Jahres zwar rund 100 Stellen mehr zur Verfügung. Dennoch waren zuletzt 62 Stellen gar nicht besetzt - weil Beamte in den Ruhestand gegangen sind oder in andere Verwaltungen gewechselt haben. "Durch Besetzung der aktuell unbesetzten Stellen könnten den Bürgerinnen und Bürgern rund acht bis zwölf Prozent Termine mehr angeboten werden“, schrieb Geisel in seinem Brief.

Wie die Innenverwaltung auf Anfrage der FDP mitteilte, fehlen den Bürgerämtern zahlreiche Mitarbeiter. Während Spandau vor rund vier Jahren noch 33 Personen in den Ämtern arbeiteten, waren es 2019 nur noch 28 - fünf Stellen sind seither unbesetzt. Schlimmer sieht die Lage im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf aus: Dort fehlen 15 Mitarbeiter. Ähnlich sieht es in Lichtenberg, Mitte, Pankow, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Treptow-Köpenick und Neukölln aus. Lediglich Tempelhof-Schöneberg konnte melden, dass auf Verwaltungsstellen auch wirklich 55 Mitarbeiter sitzen.