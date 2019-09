Kossatz, Ilona Wildau Freitag, 06.09.2019 | 14:19 Uhr

Herr Senftleben ist aufgrund seiner Ausführungen gegen die SPD während seines Wahlkampfes, für die Parteispitze seiner Partei sowie für das Lenken der großen Politik unseres Bundesländer in einer sehr unglaubwürdig Position geraten. Dass er noch nach der Brandenburgwahl den Mut hatte sich so zu zeigen, wie er es tat lässt zu, ihn als Wendehals einzugruppieren oder als Radaumacher. Beides ist in unserer Landespolitiker nicht zu gebrauchen.