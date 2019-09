Gegner einer Impfpflicht gegen Masern wollen an diesem Samstag in Berlin-Mitte gegen die verpflichtende Impfung demonstrieren. Nach einem Treffen am Brandenburger Tor in Berlin wollen sie durch Berlin-Mitte ziehen, um dafür zu demonstrieren, dass Impfungen in Deutschland weiter freiwillig bleiben. Kommen werden voraussichtlich mehr Menschen als in den Demonstrationen von Impfgegnern in den vergangenen Jahren.

Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Zahl der Impfgegner gewachsen ist, sondern an dem konkreten Gesetzesentwurf der Bundesregierung für eine Masern-Impfpflicht. Denn bei dieser Demonstration geht es nicht um die Grundsatzdebatte – Impfen ja oder nein. Mit der Impfpflicht für Masern werden auch Menschen mobilisiert, die nicht generell gegen das Impfen sind.

Die Demonstration wird ab 11 Uhr vom Pariser Platz aus Richtung Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus gehen. Angemeldet wurden von der Gruppe "Netzwerk Impfentscheid Deutschland" bei der Polizei 1.000 Teilnehmer.