Bild: dpa/Paul Zinken

Demo in Parteizentrale der Linken - Klima-Aktivisten protestieren gegen Gleichgesinnte

30.09.19 | 17:45 Uhr

Klima-Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" haben mit einer symbolischen Besetzung der Parteizentrale der Linken in Berlin für besseren Klimaschutz protestiert - und wurden mit offenen Armen empfangen. Andere Aktivisten nannten die Aktion "ein bisschen dämlich".



Mit einer "symbolischen Besetzung" der Linken-Parteizentrale in Berlin haben Klima-Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" eine Debatte über sinnvolle Protestaktionen für besseren Klimaschutz ausgelöst. Sechs Mitglieder der Gruppe hatten am Montag gegen 8.30 Uhr im Berliner Karl-Liebknecht-Haus in der Kleinen Alexanderstraße für ambitioniertere Klimaschutzforderungen demonstriert. Über Twitter hatte die Gruppe am Morgen Fotos der Aktion geteilt und von einer "symbolischen Besetzung" der Parteizentrale gesprochen. Die Linke habe zwar die ambitioniertesten Klimaschutzziele aller Parteien im deutschen Bundestag, "aber selbst das ist nicht genug", begründeten die Aktivisten ihre Aktion. In der Parteizentrale wurden die Protestierenden mit offenen Armen empfangen. "Sie wurden hereingebeten und durften zwei Transparente aus Fenstern in der ersten Etage hängen", sagte Linke-Sprecher Götz Lange rbb|24 auf Anfrage.

Parteichefin Kipping lobt "Extinction Rebellion"

Anschließend habe Parteichefin Katja Kipping mit den Demonstranten über ihre Forderungen gesprochen. Sie hat es begrüßt, wie sehr sich die Gruppe für den Klimaschutz engagiert, sagte Lange. Kipping habe den Aktivisten vorgeschlagen, um 13 Uhr an der Partei-Pressekonferenz teilzunehmen und sich dort zu Wort zu melden. "Die Möglichkeit haben die Demonstranten auch genutzt", so der Parteisprecher.

Hintergrund des Protests von "Extinction Rebellion" ist das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung. Cléo Mieulet von "Extinction Rebellion" forderte die Partei auf, sich gegen "das unfassbar mickrige Klimapäckchen" einzusetzen. Die Linke im Bundestag hatte das Klimapaket von Union und SPD aber ihrerseits bereits als "unsozial und ineffektiv" kritisiert.

"Nicht ganz verstanden, warum der Protest bei uns anfängt"

"Wir haben deshalb nicht so ganz verstanden, warum dieser Protest ausgerechnet bei uns anfängt", sagte Parteisprecher Lange rbb|24. Auch Aktivisten reagierten am Montag mit Kopfschütteln auf die Protestaktion. Die Berliner Künstler- und Aktivistengruppe "Peng" kommentierte auf Twitter: "Das wirkt ein bisschen dämlich, daher ist es Zeit für solidarische Kritik." Über den Kurznachrichtendienst sendete die Gruppe eine Serie von Tweets. "Es ist toll, dass ihr so viel Energie und Bereitschaft zu Zivilem Ungehorsam aufbringt", twitterte das Peng-Kollektiv. "Aber: Wenn man irgendwo rein geht und Dinge ruft, die die Leute selber vertreten, die euch Kaffee bringen und fragen, weshalb ihr nicht einfach vorher angerufen habt, dann sind das vielleicht die falschen Gegner*innen", schreiben die Peng-Aktivisten. Nach der Aktion zeigte sich die Gruppe "Extinction Rebellion" dankbar für die "solidarische Kritik", und das "konstruktive Feedback". Dies seien wichtige Punkte, "die wir auf jeden Fall intern diskutieren werden", erklärte die Berliner Aktivistengruppe.

Extinction Rebellion lädt Linke zum Protest ein

Extinction Rebellion (auf deutsch etwa "Rebellion gegen das Aussterben") ist eine Bewegung mit Ursprung in Großbritannien. Die Aktivisten fordern von den Regierungen mehr Engagement für den Klima- und Umweltschutz. Mitte April hatten die Klimaschützer von "Extinction Rebellion" für mehrere Stunden die Berliner Oberbaumbrücke blockiert - eine ähnliche Protestaktion hatte es zuvor in London auf Themse gegeben.

Die Forderungen der "Extinction Rebellion" gehen über die Forderungen der Klima-Protestbewegung "Fridays for Future" hinaus. Die Gruppe verlangt etwa, die "anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen" bis 2025 auf Netto-Null zu reduzieren. Auf ihrer deutschen Website fordern sie unter anderem, die Regierungen sollen "die Wahrheit über die tödliche Bedrohung durch die ökologische Krise" offenlegen. Und eine "Bürger*Innenversammlung" solle die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen kontrollieren und sicherstellen. Cléo Mieulet von Extinction Rebellion lud die Partei ein, ab nächster Woche gemeinsam mit der Gruppe in der Hauptstadt zu rebellieren. Unter dem Motto "Berlin blockieren" wirbt die Gruppe mit Plakaten und Aufklebern in mehreren Städten für einen Protest in der Hauptstadt.



Sendung: Abendschau, 30.09.2019, 19.30 Uhr